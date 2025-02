Als führende Experten in Sachen Wetter möchten wir Ihnen ein detailliertes Update für das Wetter in Santanyí am 27. Februar 2025 zur Verfügung stellen. Wir möchten Sie gerne informieren, dass der Himmel über Santanyí stark bewölkt sein wird, allerdings wird es keinen Regen geben. Die Temperaturen variieren dabei von milden 10.56ºC in der Früh bis hin zu etwas wärmeren 14.59ºC am Mittag.

Temperaturschwankungen über den Tag Die Temperaturen reichen von einem Minimum von 10.56ºC in den frühen Morgenstunden bis zu einem Maximum von 14.59ºC am Tag. Am Nachmittag kühlt es sich auf 12.35ºC ab, bevor es in der Nacht auf 11.28ºC fällt. Die wahre Herausforderung am 27. Februar wird es sein, den Übergang zwischen diesen sich ständig ändernden Temperaturen geschickt zu meistern. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Das gefühlte Wetter, oder auch die "Windchill-Temperatur" genannt, ist eine zusammengesetzte Messung, die sowohl die Temperatur als auch die Windgeschwindigkeit berücksichtigt, um zu beschreiben, wie kalt sich die Luft für eine Person anfühlt, die der Witterung ausgesetzt ist. Am Morgen wird es sich wie 10.02ºC anfühlen, im Laufe des Tages wie 13.72ºC, am Nachmittag ca. 11.44ºC und in der Nacht schließlich wie 10.34ºC. Packen Sie sich also gut ein! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Indikatoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind sind entscheidende Faktoren für das Alltagswetter. Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Trotz der Bewölkung bleibt es also relativ trocken. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.42m/s aus der Richtung 191º wehen, mit Böen die bis zu 5.7m/s erreichen können. Also stellen Sie sicher, dass Ihre Gartenmöbel gut gesichert sind!