In Cala Rajada, einer charmanten Bucht an der Ostküste Mallorcas, zeigt sich das Wetter heute trotz wolkenbedeckten Himmels von seiner angenehmen Seite. Mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 10 Grad Celsius und einer Höchsttemperatur von knapp 15 Grad Celsius erwartet die Besucher und Einheimischen ein eher mildes Wettererlebnis.

Tagesverlauf der Temperaturen

Zum Tagesauftakt klettert das Thermometer auf moderate 10 Grad. Im Verlauf des Tages erwärmt sich die Luft auf wohlige 14,47 Grad und kühlt am Nachmittag leicht auf 13,62 Grad ab. Während der Nachtstunden sind tendenziell mildere 11,46 Grad zu erwarten. Trotz der hauptsächlichen Wolkenbedeckung scheint es sich um einen insgesamt eher milden Februartag zu handeln.

Gefühlte Temperaturen

Auch hinsichtlich der gefühlten Temperaturen können sich Anwohner und Besucher auf einen insgesamt angenehmen Tag freuen. Morgens liegen die Werte bei 8,76 Grad, steigen im Tagesverlauf auf 13,67 Grad an und sinken am Nachmittag leicht auf 12,81 Grad. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur dann auf 10,52 Grad. Trotz der Wolken und Luftfeuchtigkeit erlebt Cala Rajada einen durchaus milden Wintertag.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1021 hPa, während die Luftfeuchtigkeit etwa 65% beträgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,2 m/s aus Richtung 193 Grad. Böen können eine Geschwindigkeit von bis zu 5,69 m/s erreichen. Trotz einer Wolkendecke von 96% gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, weshalb sowohl Einheimische als auch Besucher einen trockenen Tag in Cala Rajada erleben dürften.