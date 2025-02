Willkommen zu unserem Wetterbericht für den 28. Februar 2025. Begeben Sie sich mit uns auf die sonnenverwöhnte Insel Mallorca und erleben Sie das heutige Wetter in Palmas verträumten Gassen und an der malerischen Küste. Heute erwartet Palma eine vollständige Wolkendecke und kühlere Temperaturen, ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Hafen oder eine entspannte Tasse Café con Leche in einer der charmanten Cafeterias.

Temperaturverlauf Fangen wir an mit den aktuellen Temperaturwerten: Der heutige Tag in Palma beginnt mit morgendlichen 8,67°C, die sich bis mittags auf 16,31°C erhöhen – gerade warm genug, um ohne Winterjacke den Tag zu genießen. Im Laufe des Nachmittags sinken die Werte auf 11,41°C und halten sich in der Nacht bei einem milden 11,23°C. Gefühlte Temperaturen Die "gefühlten" Temperaturen, die Windchill und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen, liegen etwas niedriger als die eigentlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich an wie 7,21°C, im Laufe des Tages steigt das thermische Gefühl auf 15,28°C und während des Nachmittags auf 10,59°C. In der Nacht fühlt es sich wie 10,47°C an. Atmosphärische Bedingungen Beim Blick auf die weiteren atmosphärischen Bedingungen zeigt sich ein Luftdruck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 49%. Für alle Segler und Kitesurfer unter unseren Lesern: Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 5,5 Meter pro Sekunde aus Richtung 57º, mit Böen, die maximal 9,18 Meter pro Sekunde erreichen können. Trotz der 96%igen Wolkendecke, die heute den Himmel von Palma bedeckt, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% - perfekt, um die Insel auch ohne Schirm zu genießen. Wir hoffen, Sie haben einen wundervollen Tag in Palma! Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Wetter, wo immer Sie auch sind.