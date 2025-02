Ein neuer Tag macht sich in Alcúdia, einem wunderschönen Ort im Herzen von Mallorca, bemerkbar und wir hier vom lokalen meteorologischen Dienst sind bereit, Sie über das Wetter zu informieren, das Sie heute, am 28. Februar 2025, erwartet. Bei einem Himmel, der unter dem Zustand „nubes“ steht, können wir eine relativ mild temperierte Atmosphäre voraussagen, die von einer dick bewölkten Wolkendecke von 98% dominiert wird. Jedoch ist die Regenwahrscheinlichkeit 0, was bedeutet, dass wir einen trockenen Tag vor uns haben.

Die Temperaturen des Tages Heute erwarten wir in Alcúdia eine minimale Temperatur von 10.21ºC und eine maximale Temperatur von 14.31ºC. Der Tag beginnt mit morgendlichen 10.24ºC, steigt bis zum Mittag auf 14.28ºC an, kühlt am Nachmittag auf 12.29ºC ab und endet mit nächtlichen Temperaturen von 12.44ºC. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl, also die Temperatur, die wir tatsächlich wahrnehmen, wird heute Morgen bei 9.23ºC liegen, während des Tages auf 13.41ºC steigen, am Nachmittag ein etwas kühleres Gefühl von 11.53ºC bieten und in der Nacht bei 11.85ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere Daten zeigen heute einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 63%. Beide Aspekte tragen zu der allgemeinen Witterung bei, die wir heute erleben werden. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 6.67m/s in Richtung 67º und erreicht Böen von bis zu 8.03m/s. Ein perfektes Wetter für alle Liebhaber der Meeresspaziergänge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in Alcúdia einen trockenen und leicht bewölkten Tag vor uns haben, mit angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Brise. Genießen Sie Ihren Tag und bleiben Sie gesund!