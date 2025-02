Wir stehen vor einem eher bewölkten Tag in Cala Millor, dem idyllischen Ort auf unserem geliebten Eiland Mallorca. Trotz des grauen Himmels wird er uns den Genuss der sanften Mittelmeerbrise und mäßig warmer Temperaturen bringen, welche für den Winter auf der Insel ganz typisch sind. Es ist also kein Schirm nötig, da die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf einem erfreulichen Nullpunkt liegt.

Temperaturüberblick für den Tag

Die Temperaturschwankungen bleiben moderat: Von minimalen 10,11ºC in den frühen Morgenstunden steigt das Thermometer bis auf eine Höchstmarke von 13,64ºC am Tage. Bei diesen milden Werten können wir uns auf einen angenehmen Spaziergang entlang der Strandpromenade oder durch die charmanten Straßen des Städtchens freuen. Im speziellen: am Morgen werden 10,64ºC erwartet, am Tag 13,47ºC, am Nachmittag 12,74ºC und in der Nacht 12,56ºC.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Trotz der moderaten Temperaturen mag das Gefühl auf der Haut ein wenig frischer sein. Das thermische Gefühl wird morgens auf 9,61ºC geschätzt, am Tage auf 12,52ºC, am Nachmittag auf 11,87ºC und in der Nacht halten wir uns stabil bei 11,86ºC. Ein leichter Pulli oder eine Strickjacke könnte sich als nützlich erweisen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Einer der beständigsten Parameter des Tages ist der Luftdruck, welcher sich mit 1019 hPa in einem normalen Bereich bewegt. Es herrscht eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 63%. Trotz des bewölkten Himmels wird es dank der geringen Luftfeuchtigkeit nicht zu drückend.

Der Wind weht mit einer Stärke von 7,82m/s aus Richtung 67º, mit Böen von bis zu 9,15m/s. Der Wind bringt nicht nur eine willkommene Brise, sondern auch das beruhigende Rauschen der Meereswellen. Eine 100-prozentige Wolkendecke wird die Sonne zwar verdecken, doch behält sie ihren Charme als perfekte Kulisse für eindrucksvolle Fotos.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Tag ein perfekter Tag sein könnte, um die natürliche Schönheit der Insel in Ruhe und ohne die brütende Hitze der Sommermonate zu genießen.