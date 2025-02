Wenn Sie in diesem Monat tatsächlich die herrliche Stadt Mallorca, genauer gesagt Port d'Andratx, besuchen, dann haben Sie sicherlich schon die Wettervorhersage kontrolliert. Und wie wir alle wissen, ist der Blick auf die Wolken am Himmel oft ein Hinweis darauf, was der Tag bringt. Heute am 28. Februar 2025 zeigt der Himmel "nubes" (Wolken) an, aber zum Glück ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich null. Die Wolkendecke ist bei fast maximalen 98% und der atmosphärische Druck liegt bei 1018 hPa. Mit anderen Worten, es sieht nach einem ziemlich bewölkten Tag aus, aber wenigstens bleibt es trocken.

Temperaturschwingungen Die prognostizierten Temperaturen bewegen sich in einem eher schmalen Band. Die minimale Temperatur liegt bei 11,7ºC und die maximale Temperatur erreicht 15,33ºC. Der Tagesverlauf wird uns verschiedene Szenarien präsentieren: Am Morgen erwarten wir angenehme 11,83ºC, während der Tag auf fast 15ºC mit 14,77ºC klettert. Am Nachmittag sinkt die Temperatur auf 13,85ºC und in der kühlen Nacht auf 12,93ºC. Gefühlte Temperaturen Aber wie wir alle wissen, zählt nicht nur die tatsächliche Temperatur, sondern auch das sogenannte thermische Gefühl. Und genau das werden wir Ihnen jetzt sagen: Am Morgen wird es sich eher kühl anfühlen - die gefühlte Temperatur liegt bei 10,79ºC. Tagsüber steigt sie geringfügig auf 13,76ºC und bleibt am Nachmittag mit 13,09ºC recht konstant. Die nachtlichen Temperaturen senken sich auf ein gefühltes Temperaturniveau von 12,18ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf weitere wichtige Details: Die Nässe in der Luft, dargestellt durch den Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit, liegt heute bei 56%. Das bedeutet relativ trockene Verhältnisse trotz der starken Bewölkung. Beim Wind sehen wir, dass er aus Richtung 76º kommt und eine Geschwindigkeit von 5,85m/s erreicht. Es besteht auch das Potential für Böen, die 7,8m/s erreichen könnten. Also, halten Sie den Hut fest und genießen Sie den Tag in Port d'Andratx.