Erfahrene Mallorca-Reisende wissen, dass das Wetter auf der Insel im Februar eine stimmungsvolle, aber milde Natur zeigt. In Santanyí wird dies am 28. Februar nicht anders sein. Mit einer dichten Wolkendecke beschert uns der letzte Tag des Monats eine unbeständige, jedoch trockene Wetterlage.

Temperatur: Mild, aber bewölkt

An diesem Wintertag schwingen sich die Temperaturen in Santanyí von einer morgendlichen Frische von 10,66ºC auf ein mildes Tagesmaximum von 14,67ºC. Durch die dichte Wolkendecke bleibt uns das sonst so strahlende Sonnenlicht jedoch verwehrt. Der Tag lässt nachmittags mit 12,55°C ausklingen und auch in der Nacht machen die Temperaturen einen Sprung auf 12,71°C.

Gefühlte Temperaturen: Leicht luftig

Trotz der Wolkendecke fühlen sich die Temperaturen relativ mild an. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 9,71°C, was über den Tag auf bis zu 13,73ºC ansteigt. Am Nachmittag und in der Nacht liegen die gefühlten Temperaturen bei 11,74ºC bzw. 11,97ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise

Ein atmosphärischer Druck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 59% versprechen ein angenehmes Klima. Hinzu kommt ein frischer Wind mit 7,4 m/s aus nordöstlicher Richtung (65º). Es sind sogar Windböen mit bis zu 9,73 m/s zu erwarten.

Trotz der 100% Wolkendecke bleiben wir trocken: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Es lässt sich also festhalten: Die Wetterbedingungen in Santanyí sind zur Zeit wechselhaft, aber mild.