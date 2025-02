Die Wetterbedingungen über der idyllischen Mittelmeer-Region Santa Ponsa gestalten sich am heutigen 28. Februar 2025 auf interessante Weise. Auch wenn das Wetter von wechselnder Bewölkung gekennzeichnet ist, bleiben die Regenschirme doch hoffentlich eingeklappt. Denn trotz des hohen Bedeckungsgrads von 96% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null. Schauen wir uns nun die Details zur Temperatur, dem Wärmeempfinden und zusätzlichen Wetterdaten wie Atmosphärendruck und Windgeschwindigkeit an.

Temperaturspanne für den Tag

Die Temperaturen pendeln heute zwischen angenehmen 10.07°C am Morgen und einem Maximum von 15.9°C, welches wir tagsüber erreichen werden. Am Nachmittag kühlt es sich auf 12.4°C ab und in der Nacht erwarten wir mildere 11.94°C.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Trotz der genannten Zahlen sollten wir das gefühlte Wetter nicht außer Acht lassen. Das thermische Gefühl, das auch die Wirkung von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, wird morgens bei 8.99°C liegen. Tagsüber wird es sich aufgrund der erwarteten 14.36°C angenehm frühlingshaft anfühlen. Am Nachmittag und in der Nacht fühlt es sich mit 11.58°C beziehungsweise 11.2°C ein wenig kühler, aber immer noch komfortabel an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere relevante Meteorologendaten für den heutigen Tag sind der Atmosphärendruck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate von 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.62m/s aus der Richtung 99º und kann in Böen bis zu 9.45m/s erreichen.

Insgesamt erwartet Santa Ponsa also einen recht angenehmen Wintertag, obwohl die Wolken den Himmel dominieren. Es bleibt mild und trocken, genau das richtige Wetter für einen Spaziergang oder um die schöne Landschaft Mallorcas zu genießen. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden über die neuesten Wettervorhersagen für Santa Ponsa und den Rest Mallorcas.