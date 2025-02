An diesem ersten Märztag des Jahres lässt das Wetter in Palma keine Frühlingsgefühle aufkommen. Die Bewohner der mallorquinischen Hauptstadt können sich auf einen Tag mit mäßigem Regen einstellen. Die Wolken sind dicht und dunkel, denn die Wolkendecke liegt bei 100%. Zudem ist die Regenwahrscheinlichkeit absolut, also 100%. Trotz der eher trüben Wetteraussicht steht uns ein mäßig kühler Tag bevor, ohne zu große Temperaturschwankungen.

Temperaturentwicklung und -schwankungen Im Laufe des Tages erwarten uns Temperaturen, die zwischen 9,78°C und 11,85°C schwanken werden. Der Morgen startet mit 10,15°C, sinkt während des Tages leicht auf 10,01°C. Im Laufe des Nachmittags erwärmt sich die Luft etwas auf 10,47°C, um in der Nacht wieder auf annähernd die gleiche Temperatur von 10,45°C zu fallen. Es gibt also nur geringe Unterschiede im Tagesverlauf. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen liegen jedoch etwas unter den tatsächlichen Werten. Morgens werden es 9,6°C sein, im Laufe des Tages 9,34°C. Der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 9,79°C mit sich und nachts wird es immer noch 9,8°C "warm" sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Für alle Fans von Barometer- und Windgeschwindigkeitsmessungen: Der atmosphärische Druck wird 1015 hPa betragen. Zudem wird eine hohe Luftfeuchtigkeit von 87% erwartet. Der Wind wird mit 8,41 m/s aus einer Richtung von 52° wehen. Doch Achtung! Es kann zu Böen kommen, die bis zu 11,38 m/s erreichen können. Wir empfehlen allen Einwohnern und Besuchern Palmas, sich warm zu kleiden, den Regenschirm mitzunehmen und sich auf einen nassen Tag einzustellen. Halten Sie sich warm und bleiben Sie trocken!