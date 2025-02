In Sóller begrüßt uns der 1. März 2025 mit einem ausgeprägten Frühlingswetter. Das Thermometer wird, gemäß den meteorologischen Prognosen, nicht mehr als 10.36ºC erreichen und auch nicht unter 8.92ºC fallen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%, was mäßigen Regen für den ganzen Tag bedeutet. Also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, wenn Sie vor haben, das Haus zu verlassen.

Temperaturen der verschiedenen Tageszeiten

Die Temperaturen verändern sich über den gesamten Tag hinweg leicht. Erwartet werden 9.69ºC am Morgen. Dies sind die höchsten Temperaturen des Tages. Im Laufe des Tages sinkt das Thermometer auf 8.92ºC und steigt danach auf 9.77ºC am Nachmittag an. In der Nacht bleiben die Temperaturen stabil und pendeln sich bei etwa 9.73ºC ein.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Trotz der relativ gleichbleibenden Temperaturen könnte das Gefühl der Temperatur aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des Regens variieren. Es wird erwartet, dass das thermische Gefühl am Morgen bei 7.89ºC liegt, am Tag auf 5.77ºC sinkt, am Nachmittag auf 6.86ºC ansteigt und in der Nacht wieder auf 7.36ºC sinkt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für diesen Tag liegt bei 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 93% sehr hoch, was die Regenwahrscheinlichkeit von 100% sicherlich beeinflusst. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.85m/s wehen, mit Böen, die in Spitzenzeiten bis zu 9.88m/s erreichen können. Die Windrichtung liegt bei etwa 57 Grad. Die Wolkendecke bleibt mit 100% den ganzen Tag über stabil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 1. März 2025 in Sóller ein typisch mallorquinischer Frühlingstag zu werden verspricht, mit mäßigem Regen, gleichmäßig kühlen Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit den ganzen Tag über.