Willkommen liebe Wetterbeobachter! Auch wenn wir uns bereits im März auf der schönen Insel Mallorca befinden, haben wir heute einen eher feuchten Start in den Monat in Alcúdia zu verkünden. Die Wetterprognose deutet auf mäßigen Regen hin, welcher den ganzen Tag über anhalten wird, gepaart mit recht milden Temperaturen. Aber lassen Sie uns ins Detail gehen...

Das Thermometer zeigt an: Minimale und maximale Temperaturen

Ein Blick auf das Thermometer zeigt, dass wir keine extremen Temperaturen für heute, den 1. März 2025, erwarten. Mit minimalen Temperaturen von 9.82ºC und maximalen Temperaturen von 12.36ºC, wird es ein frischer Tag in Alcúdia. Bereiten Sie sich auf 11.45ºC am Morgen, 10.09ºC am Tag, 11.26ºC am Nachmittag und 12.04ºC in der Nacht vor.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas unter den tatsächlichen Werten – morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 10.74ºC haben, tagsüber sinkt es auf 9.45ºC, am Nachmittag steigt es wieder auf 10.58ºC und in der Nacht werden wir uns bei 11.34ºC ins Bett kuscheln.

Himmel voller Wolken: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch in Sachen Atmosphäre haben wir einige Informationen für Sie. Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 88%. Verantwortlich für den mäßigen Regen ist eine dichte Wolkendecke, die 100% des Himmels bedeckt, sowie eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 8.99m/s wehen und in Richtung 39º zeigen. Halten Sie Ihre Hüte fest, denn wir erwarten Böen von bis zu 10.6m/s! Zusammenfassend, am heutigen Tag in Alcúdia können wir uns auf einen erfrischenden und feuchten Tag vorbereiten, mit mäßigem Regen und moderaten Temperaturen. Denken Sie an Ihre Regenschirme und lassen Sie sich vom Wetter nicht die Laune verderben. Es ist immer eine gute Zeit, um die natürliche Schönheit von Alcúdia zu genießen, egal bei welchem Wetter!