Wie wir es von der schönen Baleareninsel Mallorca kennen, zeigt sich das Wetter oft von seiner besten Seite, doch diesmal erwartet Cala Millor mäßigen Regen. Damit einher gehen spürbar kühle Temperaturen, die am 01. März 2025 zwischen 9,92ºC und 12,47ºC liegen. Doch trotz der verregneten Aussichten bleibt die Atmosphäre typisch mallorquinisch: Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 85%. Packen Sie Ihren Regenschirm ein, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 100%.

Die Temperaturen: Ein genauer Blick

Wir starten bei etwa 11,4ºC am Morgen, am Tag sinken die Temperaturen leicht auf rund 10,21ºC. Am Nachmittag können wir schon wieder mit einer leichten Erhöhung auf 10,96ºC rechnen, bevor die Temperaturen sich in der Nacht auf 11,48ºC stabilisieren werden.

Gefühlte Temperaturen: Auf die Sensation kommt es an

Obwohl das Thermometer Werte um die 10 Grad anzeigt, kann das thermische Gefühl davon abweichen. So werden sich die morgendlichen 11,4ºC eher wie 10,82ºC anfühlen. Am Tag werden die gefühlten Temperaturen 9,51ºC betragen, während sie am Nachmittag auf spürbarere 10,25ºC steigen. In der Nacht können Sie mit einem angenehmen thermischen Gefühl von 10,75ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Kopf hoch trotz Regen

Auch wenn das Wetter nicht die gewohnte Märzsonne bringt, bietet es doch interessante kleinere Phänomene. Der atmosphärische Druck beträgt solide 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 85% recht hoch ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9,95 m/s bei 38º und bietet Böen bis zu 11,05 m/s. Die Wolkendecke ist vollständig mit 100% bedeckt - also ein typischer Regentag auf Mallorca!

Auch wenn das Wetter nicht optimal ist, behält Cala Millor seinen Charme. Nehmen Sie den Regenschirm mit und genießen Sie den Tag trotzdem - die schönen Cafés und Boutiquen warten auf Sie.