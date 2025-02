Beginnen wir mit der Wetterlage in Santanyí am 01. März 2025: In der malerischen Stadt Santanyí auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca erwarten uns heute bedauerlicherweise eher wolkenreiche Bedingungen, mit einem Himmel, der zu 100% mit Wolken bedeckt ist. Darüber hinaus ist eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% vorausgesagt, was auf mäßigen Regen hindeutet. Doch lassen Sie sich nicht von diesen eher nassen Bedingungen abschrecken. Unsere ausführliche Wetteranalyse zeigt auf, was Sie ansonsten noch vom Wetter in Santanyí erwarten können.

Temperaturen im Tagesverlauf Obwohl der Himmel von Wolken bedeckt ist, bleiben die Temperaturen gemäßigt und angenehm. Wir rechnen mit einer minimalen Temperatur von 10.66ºC und einer maximalen Temperatur von 12.72ºC. Der Morgen begrüßt uns mit milden 11.46ºC, während der Tag mit 11.06ºC etwas kühler wird. Am Nachmittag erwarten wir etwas wärmere 11.58ºC und die Nacht bleibt stabil mit 11.6ºC. Gefühlte Temperaturen – ein detaillierter Blick Mindestens genauso wichtig wie die tatsächlichen Temperaturen, sind natürlich die gefühlten Temperaturen. Heute erwarten wir ein thermisches Gefühl, das morgens bei 11.04ºC liegt, tagsüber sich auf 10.41ºC absenkt, nachmittags 10.88ºC und nachts milde 10.96ºC erreicht. Damit bleiben die tatsächlichen und die gefühlten Temperaturen bot ziemlich nah beieinander. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – für Wahre Wetterfüchse Die heutige Wetterlage in Santanyí wird ergänzt durch einen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 84%. Beides sind Werte, die für mäßigen Regen typisch sind. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf den Wind: Heute weht er mit einer Geschwindigkeit von 10.4m/s in Richtung 42° und bringt Böen mit sich, die Windgeschwindigkeiten von bis zu 12.24m/s erreichen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Santanyí heute zwar nicht ideal für Sonnenanbeter ist, aber jeder Tag auf der wunderschönen Insel Mallorca, selbst bei mäßigem Regen, seinen eigenen Charme hat. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag!