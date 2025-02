Das kommende Wetter in Santa Ponsa wird gemäßigt sein, und es wird mit einem mäßigen Regen vorausgesagt. An diesem Märztag erwartet uns eine Mischung aus überschaubaren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, die den Tag zu einem typischen Spätwinter-Tag auf der Insel Mallorca machen.

Die erwarteten Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa bleiben an diesem Tag relativ stabil mit einer minimalen Temperatur von 10,42ºC und einer maximalen von 12,36ºC. Am Morgen ist mit 10,63ºC zu rechnen, während es tagsüber auf 10,47ºC sinkt. Am Nachmittag steigt die Temperatur wieder leicht auf 11,28ºC und kühlt sich in der Nacht auf 10,88ºC ab.

Die gefühlten Temperaturen

Interessant ist das thermische Gefühl, welches etwas niedriger als die tatsächlichen Temperaturen ist. Erwarten Sie am Morgen ein Gefühl von 10,12ºC und 9,77ºC während des Tages. Nachmittags steigt dieses auf 10,6ºC und in der Nacht liegt es bei 10,22ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck bleibt an diesem Tag konstant bei 1015 hPa. Im Zusammenhang mit einer hohen Luftfeuchtigkeit von 84%, bereitet das die Bedingungen für den vorausgesagten mäßigen Regen vor. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,29 m/s aus Richtung 54º und wird Böen von bis zu 11,49 m/s erreichen. Die Wolkendecke ist mit 100% sehr dicht und die Wahrscheinlichkeit von Regen beträgt ebenfalls 100%.

Für diejenigen, die ihren Tag in Santa Ponsa planen: Vergessen Sie nicht ihren Regenschirm! Bleiben Sie sicher und genießen Sie den charakteristischen Übergang des Wetters auf Mallorca von Winter zu Frühling.