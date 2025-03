In Palma de Mallorca werden wir am Montag, den 2. März 2025, ein wechselhaftes Wetterbild erleben. Besonders am Morgen sollten die Einwohner ihre Regenschirme griffbereit haben. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der gemäßigt milde Regen das Thermometer nicht allzu stark beeinträchtigen wird und die Temperaturen im milden Bereich bleiben. Die prognostizierten Wetterbedingungen sind leichter Regen, atmosphärischer Druck von 1019 hPa, Windgeschwindigkeiten von bis zu 6.71 Meter/Sekunde aus Richtung 54º und Böen von 8.54 Meter/Sekunde.

Milde Temperaturen trotz Regen in Palma Die vorhergesagten Temperaturen in Palma reichen von einer Minimumtemperatur von 10.8ºC in den Morgenstunden bis zu einem Maximum von 15.73ºC mittags. Im Nachmittag werden wir einen leichten Rückgang auf 12.04ºC erleben und die Nachttemperaturen werden sich auf etwa 11.69ºC einstellen. Durchgehend bleiben die Temperaturen in einem angenehmen Bereich und bieten trotz der Regenschauer eine gewisse Verlässlichkeit für den Tagesablauf. Gefühlte Temperaturen ähnlich der tatsächlichen Werte Trotz der Niederschläge bleiben die gefühlten Temperaturen nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir uns auf 10.26ºC "fühlen", während wir uns auf maximal 15.24ºC zum Mittag und auf ein angenehmes 11.65ºC am Nachmittag einstellen können. In der Nacht wird das Thermometer dann eine gefühlte Temperatur von 11.29ºC anzeigen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse im Detail Ein atmosphärischer Druck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 72 Prozent werden den Tag begleiten. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.71 Meter/Sekunde aus Richtung 54º wehen, mit Böen von bis zu 8.54 Meter/Sekunde. Die Wolkendecke beträgt 51 Prozent und bietet somit trotz der Regenschauer genügend Licht und freundliche Bedingungen. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist mit 80 Prozent allerdings sehr hoch.