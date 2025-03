Liebe Leserinnen und Leser, das Wetter in Sóller lässt sich am 02. März 2025 als nass und kühl beschreiben. Die charmante Gemeinde auf Mallorca ist bekannt für ihr wechselhaftes Wetter, und der bevorstehende Tag wird keine Ausnahme sein. Macht euch bereit für leichten Regen, milde Temperaturen und eine hohe Wahrscheinlichkeit für Niederschlag.

Morgens bis Abends: Ein Temperaturüberblick

Beginnen Sie den Tag mit einer erfrischenden Morgenbrise bei milden 10.98ºC. Die Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt mit behaglichen 13.5ºC am Mittag, perfekt, um sich drinnen gemütlich einzurichten und den leichten Regen zu beobachten, der die Landschaft erfrischt. Bis zum Nachmittag kühlt sich die Atmosphäre leicht auf 11.69ºC ab und hält sich konstant bei 11.79ºC in der Nacht.

Das gefühlte Thermometer: Nicht nur Zahlen zählen

Kredenzen Sie am Morgen eine warme Tasse Tee und erleben Sie das thermische Gefühl von 10.54ºC. Genießen Sie als Nächstes den gemäßigten tagsüber gefühlten Temperaturanstieg auf 13.12ºC. Den Nachmittag und Abend wird man bei vergleichsweise kühleren Temperaturen von 11.37ºC respektive 11.43ºC verbringen. Nicht zu kalt, nicht zu warm: genau das richtige Wetter, um in der Behaglichkeit des eigenen Heims zu entspannen.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick in den Himmel

Der atmosphärische Druck hält sich mit 1019 hPa konstant und trägt zu dem gemäßigten Klima des Tages bei. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 85%, was zu dem erfrischenden Gefühl auf der Haut beiträgt. Ein weiterer Aspekt des Wetters in Sóller ist der Wind. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.76m/s und Böen von bis zu 8.03m/s weht er aus nordöstlicher Richtung (52º). Während die Wolkendecke bei 92% liegt, erreicht die Regenwahrscheinlichkeit ihren Höhepunkt bei 98%. Bleiben Sie also trocken und wohlig warm, während Sie die natürliche Schönheit des Regens in Sóller genießen. Passen Sie Ihre Pläne entsprechend an und vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme mitzunehmen. Bleiben Sie sicher und bleiben Sie informiert, bis zum nächsten Mal, Ihr treuer lokaler Meteorologe.