Wir begrüßen Sie mit den neuesten Meteorologievorhersagen für Alcúdia, Mallorca. Der 2. März wird als leicht regnerischer Tag erwartet. Die Temperaturen schwanken zwischen 12,3ºC und 14,06ºC. Der Tag startet mit milden 12,78ºC am Morgen und erreicht seinen Höhepunkt mit 14ºC am Mittag. Eine merkliche Abkühlung erfolgt am Nachmittag mit 13,52ºC und die Nacht kühlt mit 12,95ºC weiter ab. Bitte machen Sie sich für den Tag bereit, da 100% Regenwahrscheinlichkeit vorausgesagt wird.

Temperaturen im Detail

Den Tag über variiert das Thermometer zwischen einem Minimum von 12.3ºC und einem Hoch von 14.06ºC. Der Morgen startet mit einer Temperatur von 12.78ºC, steigt auf 14ºC am Tag - die höchste für diesen Tag. Am Nachmittag wird eine Temperatur von 13.52ºC erwartet, und die Nacht bringt eine moderate Kälte mit 12.95ºC. Die kalkulierte durchschnittliche Temperatur für diesen Tag wird also bei rund 13.31ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen

Was sich im Allgemeinen als "gefühlte Temperatur" bezeichnet, liegt etwas unter den tatsächlichen Werten. Am Morgen werden Sie etwa 12.33ºC fühlen, am Tag darüber bei etwa 13.65ºC. Danach sinkt sie auf 13.2ºC am Nachmittag und bleibt bei 12.55ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Sie werden möglicherweise die hohe Luftfeuchtigkeit bemerken, die für diesen Tag bei 84% liegt. Der atmosphärische Druck wird bei durchschnittlich 1020 hPa liegen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.2m/s aus Richtung 56º, mit Böen, die bis zu 10.32m/s erreichen können. Eine Wolkendecke von 94% weist auf einen größtenteils bewölkten Tag hin.

Wir empfehlen, den Regenschirm griffbereit zu haben und sich warm zu kleiden. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden über die neuesten Wettervorhersagen und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an.