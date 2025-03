Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht. An diesem kühlen Montag im März lässt das Wetter in Cala Millor die heranrückenden Frühlingsatemzüge spüren. Trotz einiger Regentropfen, die den Tag begleiten, bleibt die Stimmung in der spanischen Küstenstadt unbeirrt lebhaft. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die meteorologischen Details werfen.

Temperaturbericht

Die Temperaturskala zeigt am heutigen Tag eher mäßige Werte. Wir starten in den Morgen mit milden 12.25ºC und erwarten im Laufe des Tages eine Höchsttemperatur von 14.28ºC. Ein wenig abkühlen wird es am Nachmittag mit etwa 13.49ºC, während die Temperatur in der Nacht auf rund 12.5ºC fällt. Dennoch werden die Mindest- und Höchstwerte zwischen 11.95ºC und 14.31ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Temperaturen, scheint der Wettergott eine etwas andere Wahrnehmung für uns auf Lager zu haben. Mit einer gefühlten Temperatur von 11.72ºC starten wir in den Morgen. Am Tag erwartet uns eine Spitzenwahrnehmung von 13.83ºC, ehe es nachmittags auf 13.09ºC abkühlt. In der Nacht wird es sich dann wie knapp 12.02ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgesehen von den Temperaturen gibt es weitere Faktoren, die unser Wettergeschehen prägen. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1019 hPa und die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 79%. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 7.8m/s wird aus Richtung 55º wehen, während die Böen eine Geschwindigkeit von bis zu 8.17m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 47% und die Regenwahrscheinlichkeit steht fest bei 100%. Der heutige Tag verspricht also, feucht aber moderat zu werden. Ein perfekter Tag für eine drinnen bleibende Hygge-Stimmung.