Guten Tag zusammen, wir präsentieren Ihnen das Wetter für heute, den 2. März 2025, in Port d'Andratx. Beteiligen Sie sich an unserer täglichen Wettervorhersage und bereiten Sie sich rechtzeitig auf den Tag vor. Die Prognose sagt leichten Regen voraus, also nehmen sie Ihre Regenschirme mit. Die Wetterbedingungen für den Tag umfassen eine Wolkendecke von 51% und ein Regenrisiko von 87%.

Die Temperaturen des Tages

Heute rechnen wir mit einer minimalen Temperatur von 12.22°C und einer Höchsttemperatur von 15.55°C. Die genauen ortsspezifischen Temperaturen setzen sich wie folgt zusammen: Am Morgen erwarten wir 13.25°C, am Mittag erreichen wir das Tageshoch mit 15.24°C. Am Nachmittag kühlt es dann auf 13.95°C ab und in der Nacht liegen wir bei 13°C.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen wie so oft etwas vom Thermometerstand ab. Am Morgen fühlen sich die 13.25°C an wie 12.64°C, am Mittag erscheinen die gemessenen 15.24°C wie 14.78°C. Der Nachmittag bringt ein gefühltes Temperaturgefühl von 13.54°C und in der Nacht sinkt das auf 12.6°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Luftdruck angeht, so liegt dieser heute bei 1019 hPa. Uns erwartet ein Luftfeuchtigkeitsniveau von 75%, wir empfehlen also eine gute Hautpflege zur Erhaltung der Hautgesundheit. Aufgepasst, Windliebhaber: Der Wind wird heute mit 6.02 m/s aus Richtung 63° wehen, mit Böen von bis zu 6.93 m/s.

Abschließend wünschen wir Ihnen trotz des leichten Regens einen angenehmen Tag. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Beste, was Port d'Andratx zu bieten hat. Bereiten Sie sich gut auf das Wetter vor und genießen Sie Ihren Tag!