Im malerischen Santanyí empfängt uns der März mit klassischem Frühlingswetter. Ein sanfter Regenschleier kühlt das Klima der charmanten mallorquinischen Stadt und schafft ein malerisches Szenario, das die Pracht der aufblühenden Natur hervorhebt. Die Temperaturen bleiben mild, mit Höchstwerten, die knapp unter 16 Grad liegen, und kühleren Morgen- und Nachttemperaturen. Den Wetterliebhabern können wir versichern, dass der meteorologische Frühlingsbeginn hier in Mallorca nicht enttäuscht.

Thermometerwerte: Von Morgenfrische zu Nachtkühle

Die Meteorologen erwarten leichte Temperaturschwankungen während des Tages. Die morgendlichen Temperaturen beginnen sanft bei rund 11,79ºC, steigen am Tag auf ein Maximum von 15,36ºC an und normalisieren sich am Nachmittag mit 13,91ºC, ehe die Nacht ein angenehmes Kühlen auf 12,42ºC mit sich bringt.

Gefühlte Temperaturen: Ein sanftes Wechselspiel der Sinne

Das Thermometer und unser Körpergefühl sind nicht immer auf einer Linie. Für Santanyí prognostizieren wir morgens ein gefühltes Temperaturniveau von 11,3ºC, das sich tagsüber auf 14,94ºC erhöht. Am Nachmittag dürfen wir uns auf ein "gefühltes" Kühlen auf 13,55ºC freuen, bevor die Nacht mit 12,09ºC ins Land zieht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Doch das Wetter wird nicht nur durch die Temperaturen bestimmt. Die unsichtbaren Wetterfaktoren spielen ebenso eine Rolle. Mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 76% schaffen sie eine kühle und leicht feuchte Atmosphäre. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,44 m/s aus Richtung 60º wehen, mit Böen, die bis zu 10,18 m/s erreichen können. Zusammengefasst, Santanyí begrüßt den März also mit Temperaturen zwischen 11,67ºC und 15,59ºC, einem leichten Regen und einer beachtlichen Regenwahrscheinlichkeit von 60%. Ein sanfter Wind und ein mittleres Wolkenbild von 49% sorgen für ein stimmungsvolles Wettergeschehen. Mallorca zeigt sich also von seiner typischen Frühlingsseite - ein wunderbares Szenario, das jeden Wetterliebhaber begeistern wird.