In Santa Ponsa auf der Insel Mallorca dürfen wir für den 2. März 2025 mit leichtem Regen rechnen. Das Wetter in Santa Ponsa präsentiert sich mit einer Wolkendecke von 51% und einer Regenwahrscheinlichkeit von beträchtlichen 86%. Die Temperaturen variieren zwischen einer minimalen 11.5ºC und einer maximalen 15.59ºC. Der Wind zeigt sich mit einer Geschwindigkeit von 6.62m/s und Böen von bis zu 8.63m/s.

Eindruck der Temperaturen

Unser Tag in Santa Ponsa beginnt mit erwarteten 12ºC am Morgen. Im Tagesverlauf kann man mit einer Höchsttemperatur von 15.57ºC rechnen, bevor die Temperatur am Nachmittag auf etwa 12.68ºC sinkt. Die Nacht kennzeichnet sich durch eine kleine Abkühlung mit einer Temperatur von 11.99ºC.

Gefühlte Temperaturen im Überblick

Die gefühlten Temperaturen sind oftmals abweichend von den tatsächlichen Werten. Der Morgen wird ein thermisches Gefühl von 11.4ºC vermitteln und im Verlauf des Tages können wir tagsüber mit gefühlten 15.09ºC rechnen. Der Nachmittag bringt uns eine gefühlte Temperatur von 12.25ºC, während die Nacht bei 11.59ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Wettervorhersage. Wir erwarten einen Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73%. Die Winde werden mit einer Geschwindigkeit von 6.62m/s wehen und in Richtung 61º peitschen, mit Böen, die sogar eine Geschwindigkeit von 8.63m/s erreichen können.

Daher ist für den 2. März 2025 in Santa Ponsa mit leichtem Regen zu rechnen. Die Temperaturen sind recht mild und die Windgeschwindigkeiten moderat. Eine ideale Gelegenheit, Mallorcas kühleres und feuchtes Wetter zu genießen. Bleiben wir abenteuerlustig, aber auch vorbereitet und sicher.