Die malerische Stadt Cala Rajada auf Mallorca bereitet sich auf einen kühlen und regnerischen Tag vor. Laut den neuesten Wetterdaten wird der 2. März 2025 von leichtem Regen geprägt sein, der das Thermometer auf schmeichelhafte Werte zwischen 12,56 und 14,4 Grad Celsius senkt. Trotz der wolkenverhangenen Himmel sind die Atmosphäre und die frische Luft von der Insel Mallorca immer noch genießbar.

Temperaturausblick im Detail

Die Tagesfrühe in Cala Rajada erwartet eine angenehme Temperatur von 12,99ºC. Im Laufe des Tages erwartet uns ein Temperaturanstieg auf 14,4ºC bevor sie am Nachmittag auf eine immer noch komfortable 13,88ºC abfällt. In der Nacht wird die Temperatur voraussichtlich auf 13,26ºC sinken, was für eine ruhige und kühle Nacht sorgt.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen, die oft anders sein können als die tatsächlichen Thermometerablesungen, zeigen ein noch komfortableres Bild. Morgens fühlen sich die 12,99ºC wie 12,51ºC an, während die Temperatur am Tag auf gefühlte 13,98ºC steigt. Die gefühlten Temperaturen sinken am Nachmittag auf 13,52ºC und in der Nacht auf 12,81ºC, was für eine durchgehend gemütliche Atmosphäre sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Interessant sind auch die atmosphärischen Bedingungen in Cala Rajada. Erwarten Sie einen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 80%. Der Wind weht aus der Richtung 57º mit einer Geschwindigkeit von 8,11m/s und Böen von bis zu 8,9m/s, was zu einem leicht kühlenden Effekt führen wird. Beachten Sie, dass die Wolkendecke etwa 61% beträgt und die Wahrscheinlichkeit von Regen hoch ist.

Trotz des leichten Regens soll die Schönheit Cala Rajadas auf Mallorca nicht in Vergessenheit geraten. Packen Sie Ihre Regenjacke ein und bereiten Sie sich auf einen kühl-komfortablen Tag vor.