Das Wetter in Palma wird uns am 03. März 2025 in seiner allseits bekannten mediterranen Fülle präsentieren. Mit der Bedingung "nubes", die eine Wolkendecke von 100% verspricht, lässt das mallorquinische Himmelsspektakel keine Wünsche offen und bietet ein typisches Mallorca-Erlebnis.

Temperaturen über den Tag

Die Temperaturen in Palma pendeln sich im angenehmen Bereich ein. Mit einer minimalen Temperatur von 11.64ºC und einer maximalen Temperatur von 17.38ºC können wir gemäßigte Temperaturen erwarten. Der Morgen startet mit frischen 12.46ºC, steigt tagsüber auf bis zu 17.26ºC und kühlt am Nachmittag auf 13.83ºC ab. In der Nacht hält sich die Temperatur stabil bei 13.46ºC.

Gefühlte Temperaturen

Zusätzlich zu den tatsächlichen Temperaturen beschreibt das thermische Empfinden, wie sich die Witterung anfühlt. So werden wir am Morgen ein Gefühl von 12.22ºC haben, das am Tag auf 16.79ºC ansteigt und am Nachmittag auf 13.51ºC absinkt. In der späten Nacht wird das Thermometer Gefühle von 13.11ºC anzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Gegebenheiten sind ebenso von Bedeutung für unser Wettererlebnis. So wird der Atmosphärendruck bei 1020 hPa liegen und eine Luftfeuchtigkeit von 67% bieten. Der Wind, einer der entscheidenden Faktoren bei der Ausgestaltung des Wetters, wird mit einer Geschwindigkeit von 8.6m/s in Richtung 102º wehen und verheißt Böen von 12.72m/s. Ein Tag voller spannender meteorologischer Phänomene steht uns also bevor!