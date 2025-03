Ein wolkenverhangener Himmel wird am 03. März 2025 den Bewohnern von Sóller den Blick auf die Sonne verwehren. Leichter Regen wird das malerische Städtchen im Westen Mallorcas treffen, die Temperaturen schwanken zwischen angenehm frisch und mild. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, es lohnt sich immer, einen Regenschirm im Gepäck zu haben.

Temperaturen: Von frisch bis mild

Die Temperaturen in Soller werden am 03. März ziemlich ausgeglichen konstant sein. Die minimale Temperatur wird 11.43ºC erreichen, während die maximale bei milden 16.4ºC liegen wird. Morgens werden Sie beim Verlassen des Hauses 12.45ºC feststellen. Im Verlauf des Tages wird die Temperatur auf 15.95ºC steigen, um am Nachmittag wieder auf 12.93ºC zu sinken. Wenn der Mond am Himmel erscheint, können Sie in der Nacht eine Temperatur von 12.35ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen: Nass, aber erträglich

Trotz des leichten Regens werden die gefühlten Temperaturen ähnlich zu den tatsächlichen Werten ausfallen. Bereiten Sie sich am Morgen auf 12.21ºC vor und fühlen sich während des Tages bei 15.48ºC wohl. Am Nachmittag werden Sie wahrscheinlich eine kühle Brise bei 12.6ºC spüren und nachts wird das Thermometer 12.02ºC anzeigen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Normale Bedingungen

Der Atmosphärendruck wird stabil bei 1020 hPa bleiben und die Luftfeuchtigkeit beträgt erwartungsgemäß 72%. Hinsichtlich des Windes können Sie eine Geschwindigkeit von 4.93m/s in Richtung 103º erwarten, mit Böen bis zu 9.95m/s. Trotz des bewölkten Himmels mit einer Wolkendecke von 100% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit nur 33%. Bereiten Sie sich auf einen nassen, aber erträglichen Tag vor.