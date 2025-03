Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in unserem heutigen Wetterbericht tauchen wir in die malerische Inselwelt Mallorcas ein und werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für Alcúdia am 03. März 2025. Entgegen der üblichen Sonnenfreuden auf der Insel, müssen wir uns für diesen Tag auf einen leichten Regenschauer einstellen. Aber keine Sorge, auch bei einem wolkenverhangenen Himmel hat die "Perle des Mittelmeers" ihren ganz eigenen Charme.

Temperaturen: Ein mildes Inselklima trotz Regen

Der Regen auf Mallorca bringt bekanntermaßen milde Temperaturen mit sich und das ist auch am 3. März 2025 der Fall. Wir erwarteten für den frühen Morgen bereits angenehme 13.45ºC, die sich über den Tag hinweg auf bis zu 15.76ºC steigern. Der Nachmittag wird sich dann ein wenig abkühlen auf 14.58ºC, um schließlich in der Nacht bei 13.8ºC zu verweilen. Die Temperaturen sind demnach trotz des leichten Regens äußerst angenehm und tragen dazu bei, die Insel in eine frische und lebendige Atmosphäre zu hüllen.

Gefühlte Temperaturen: Kein frieren trotz Grau am Himmel

Das Thermometer verzeichnet zwar bereits ansehnliche Werte, aber wie wir alle wissen, entscheidet letztlich das thermische Gefühl darüber, ob wir uns warm oder kalt fühlen. Hier liegen die Werte morgens bei 13.28ºC, am Tag bei 15.51ºC, am Nachmittag bei 14.37ºC und schließlich bei 13.59ºC in der Nacht. Trotz des Regens hält uns also die milde Inselbrise in einem angenehmen Wärmebereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein orkanfreier Regentag

Auch in puncto Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke bleiben wir in der Komfortzone: Mit einem atmosphärischen Druck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 81% sorgt der Regen für eine frische Brise, ohne dabei unangenehm zu werden. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 8.23m/s aus Richtung 104º, wobei Böen von bis zu 11.73m/s zu erwarten sind. Die Wolkendecke wird sich über den gesamten Tag hinweg dicht über dem Himmel von Alcúdia spannen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt an diesem Tag 100%.

Ein kleiner Regenschauer kann also dem Charme Mallorcas nichts anhaben. Ziehen Sie sich warm an und genießen Sie trotzdem den malerischen Anblick der Insel. Bleiben Sie gesund und trocken!