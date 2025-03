Die malerische Badebucht von Cala Millor auf der bezaubernden Insel Mallorca bietet heute ein etwas wechselhaftes Wetter. Wir sprechen von einem Szenario mit leichtem Regen, einer vollständigen Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 70%. Auch wenn der Himmel seine Tränen vergießt, bleibt die Schönheit von Mallorca unberührt, und die sanfte Ruhe, die der Regen bringt, kann eine willkommene Ablenkung von der sonst so sonnigen Routine sein.

Temperaturspektrum des Tages

Von der Morgendämmerung bis zur Mitternacht variiert das Temperaturspektrum auf Cala Millor voraussichtlich zwischen 12.81ºC und 14.92ºC. Am vormittag beginnt der Tag mit milden 13.85ºC erwartet. Die Temperatur steigt tagsüber moderat auf 14.84ºC an, während der Nachmittag vorhersehbar eine leichte Abkühlung auf 14.05ºC erfährt. Bei Einbruch der Dunkelheit kühlt sich die Atmosphäre weiterhin auf eine angenehme 14.05ºC.

Gefühlte Temperaturen & Bestimmung

Zum thermischen Gefühl, es scheint mit den tatsächlichen Thermometerablesewerten mehr oder weniger übereinzustimmen. Am Morgen lässt uns das Thermometer im psychologischen Sinn 13.64ºC spüren. Tagesspitze wird eine gefühlte Temperatur von 14.6ºC erreichen. Ab dem Nachmittag legt sich eine leichte Kühle ein und lässt uns 13.81ºC spüren. Die Nacht bleibt weiter kühl mit einem thermischen Gefühl von 13.73ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf atmosphärischer Ebene erwartet uns ein Luftdruck von 1022 hPa, was innerhalb der Norm von angenehmer Witterung liegt. Auf der Skala der Luftfeuchtigkeit stehen wir bei einem gehobenen Maß von 85%. Der Wind heute in Cala Millor wird etwas kräftiger aus der Richtung 95º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 9.18m/s und mit Windböen, die bis zu 13.09m/s erreichen können. Wir empfehlen also, Mützen und Schals festzuhalten!

Weiterhin bietet Cala Millor auch im Regen ein beeindruckendes Bild. Egal ob Sie ein hiesiger Anwohner sind oder ein Besucher, der die stürmische Seite dieser wunderschönen Insel erleben möchte, Sie sind hier genau richtig. Bleiben Sie trocken und sicher in dieser aufregenden Wettersituation und genießen Sie den Rahmen, den die Natur somit bietet!