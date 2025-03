Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wetterfreunde! Heute konzentrieren wir uns auf die Prognose für Port d'Andratx auf unserer geliebten Sonneninsel Mallorca. Der 03. März 2025 zeigt uns ein typisches mallorquinisches Frühlingswetter mit vielen Wolken. Was die Temperaturen betrifft, wird der Tag von einen milden Spiel von 13.22°C am niedrigsten und 16.62°C am höchsten geprägt.

Morgendliche bis nächtliche Temperaturen Beginnen wir mit dem goldenen Morgen in Port d'Andratx. Ein sanftes Erwachen erwartet uns mit gemütlichen 14°C. Im Laufe des Tages wird das Thermometer auf 16.33°C ansteigen und uns einen angenehm warmen Tag bescheren. Am Nachmittag dürfen wir uns auf 15°C freuen, und wenn die Sonne untergeht, sinkt das Quecksilber auf eine immer noch milde 14.58°C. Nicht nur die Zahlen zählen Da jeder weiß, dass Zahlen längst nicht alles sind, richten wir unseren Blick auf das thermische Gefühl. Hier haben wir am Morgen 13.7°C, im Lauf des Tages 16°C, am Nachmittag 14.72°C, und bei Nacht wird der gefühlte Wert bei 14.26°C liegen. Our Atmosphäre in Zahlen Erlauben Sie mir, dass wir noch tiefer in unseren Wetterbericht eintauchen: Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa, während die Luftfeuchtigkeit etwa 76% erreicht. Werfen wir nun einen Blick auf unseren unsichtbaren Begleiter, den Wind: Er weht mit einer Geschwindigkeit von 10.07m/s in Richtung 105° und in Böen sogar mit 14.26m/s. Beachten Sie bitte, dass trotz der starken Bewölkung von 100%, die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 10% liegt. Also packen Sie Ihre Jacken ein und seien Sie bereit für einen charmanten, bewölkten Tag in Port d'Andratx! Bleiben Sie sicher, und wie immer, bleiben Sie dem Wetter einen Schritt voraus.