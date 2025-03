Heute, am 3. März 2025, dominiert die Wetterbedingung "nubes" - Wolkenbildung - in Santa Ponsa. Das Wetter weist auf eine eher schwere Wolkendecke hin, die allerdings noch keinen Niederschlag zur Folge hat. Mit einer hundertprozentigen Wolkendecke ist heute also kein strahlender Sonnenschein zu erwarten.

Temperaturspektrum in Santa Ponsa

Eine moderate Temperaturspanne erwartet uns heute in Santa Ponsa. Die Mindesttemperatur liegt bei angenehmen 12.18ºC, die maximale Temperatur wird rund 16.71ºC betragen. Den Tag starten wir morgens mit erwarteten 13.14ºC, steigern uns im Tagesverlauf auf 16.56ºC und beschließen den Tag mit erfrischenden 14.3ºC am Nachmittag und wohligen 13.97ºC in der Nacht.

Das gefühlte Wetter in Santa Ponsa

Trotz der Wolkendecke lässt sich das Wetter in Santa Ponsa durchwegs als angenehm beschreiben. Das thermische Gefühl, also die gefühlte Temperatur, liegt morgens bei 12.89ºC, steigt tagsüber auf 16.18ºC an, sinkt nachmittags auf 14.03ºC und endet in der Nacht bei 13.67ºC. Damit ist die gefühlte Temperatur durchwegs vergleichbar mit der tatsächlichen Temperatur, was auf eine moderate Luftfeuchtigkeit schließen lässt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santa Ponsa

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit liegen im normalen Bereich. Ein atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73 Prozent sind durchschnittliche Werte für das Klima in Santa Ponsa. Der Wind weht mit einer Stärke von 10.55m/s aus Richtung 106º und kann in Böen bis zu 14.83m/s erreichen.