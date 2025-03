Unsere Vorhersage zeigt, dass das Wetter in Cala Rajada auf Mallorca am 3. März 2025 einen leicht regnerischen Tag verspricht. Mit minimalen Temperaturen von 13.38ºC und einem Maximum von 14.99ºC sollten die Bewohner auf etwas nasse Bedingungen eingestellt sein. Vorbereitungen treffen und den Regenschirm parat halten ist dabei eine kluge Entscheidung.

Temperaturdetails

Das Thermometer zeigt eine beeindruckende Konstanz über den Tag hinweg. Am Morgen erwartet Sie eine angenehme Temperatur von 14.23ºC und während des Tages steigt die Temperatur leicht auf 14.94ºC an. Am Nachmittag werden wir einen leichten Rückgang auf 14.35ºC erleben, und die Nacht bleibt mild mit 14.37ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die gemessene, sondern auch die gefühlte Temperatur ist ein wichtiges Faktor, wenn es um das Verständnis des Wetters geht. Unsere Vorhersage deutet darauf hin, dass das thermische Gefühl am Morgen bei 14.03ºC liegen wird, wobei es tagsüber auf 14.74ºC ansteigt. Am Nachmittag werden Sie ein abnehmendes thermisches Gefühl von 14.14ºC spüren und in der Nacht wird diese auf 14.08ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt erfreuliche 1022 hPa und wir erwarten eine hohe Luftfeuchtigkeit von 86%. Der Wind wird mit 9.42m/s aus Richtung 97º wehen, mit Böen von bis zu 13.17m/s. Wir raten, den Fahrradtag zu überdenken und stattdessen einen gemütlichen Tag im Innenbereich zu verbringen. Abschließend beträgt die Wolkendecke 100% und die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, liegt bei 72%. Das klingt nach einem perfekten Tag für einen gemütlichen Kaffee und ein gutes Buch!