Nach der jüngsten Prognose ist in Palma de Mallorca am 4. März 2025 mit mäßigem Regen zu rechnen. Was die Temperaturen betrifft, erwarten wir signifikante Schwankungen während des Tages von den frühen Morgenstunden bis tief in die Nacht hinein. Hinzu kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit und ein kräftiger Wind, der Palma in eine kühle Brise hüllt. Die Bewohner und Besucher der Insel sollten sich auf unbeständiges Wetter einstellen und sich entsprechend kleiden.

Temperaturen: Unterschiedliche Nuancen des Frühlings Den Wettervorhersagen zufolge variieren die Temperaturen in Palma am 4. März 2025 stark. So wird eine minimale Temperatur von 12,85ºC und eine maximale Temperatur von 17,2ºC erwartet. Tageszeitliche Schwankungen tragen zu einem bunten Temperaturmosaik bei: Morgens werden 13,25ºC erwartet, während des Tages steigt das Thermometer auf 17,2ºC, bevor es sich am Nachmittag auf 13,63ºC abkühlt. Auch in der Nacht bleibt es mit 13,69ºC relativ mild. Gefühlte Temperaturen: Das Klima auf der Haut Trotz der tatsächlichen Temperaturen, die bereits eine Achterbahnfahrt darstellen, unterscheiden sich die gefühlten Temperaturen leicht, was insbesondere bei der Wahl der Kleidung berücksichtigt werden sollte. So wird das thermische Gefühl am Morgen auf 13,03ºC geschätzt, tagsüber erreicht es 16,88ºC, am Nachmittag sinkt es auf 13,48ºC und in der Nacht verdunkelt es sich auf 13,39ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mehr als nur Zahlen Abgesehen von Temperatur und gefühlter Temperatur spielen der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind eine entscheidende Rolle bei der Wetterwahrnehmung. Die Prognose deutet auf einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 73 hin. Der Wind wird mit 8,03m/s erwartet und kann in Böen 12,44m/s erreichen, bei einer Ausrichtung von 82º. Apropos Regen, die Wolkendecke wird 99% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit ist 100% - also ein Tag für die Regenmäntel und wasserdichten Schuhe.