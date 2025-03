Bringen Sie Ihren Regenschirm mit, denn der heutige Tag in Sóller, Mallorca, bringt mäßigen Regen mit sich. Die Temperaturen bleiben mild, ideal für diejenigen, die die kühle Frühlingsluft bevorzugen. Mit maximalen Temperaturen um die 15 Grad werden wir den Tag verbringen, die minimale Temperatur wird bei etwa 12 Grad liegen. Ein perfektes Wetter, um in einem der charmanten Cafés der Stadt zu sitzen und einen heißen Kaffee oder Tee zu genießen.

Temperaturspitzen

Morgens erwarten wir ein angenehmes 12.61ºC. Dann steigt die Temperatur allmählich auf 15.24ºC am Tag, bevor sie am Nachmittag auf 13ºC absinkt. Während der Nachtstunden wird die Temperatur auf 12.77ºC sinken. Es handelt sich um milde, angenehme Temperaturen, die typisch für das mallorquinische Klima in dieser Jahreszeit sind.

Das Thermometergefühl

Aber wie wird sich die Atmosphäre tatsächlich anfühlen? Morgens können wir ein thermisches Gefühl von etwa 12.41ºC erwarten, das dann auf 15.01ºC mittags steigt. Im Laufe des Nachmittags wird es sich bei 12.84ºC anfühlen und die Nacht bringt ein Gefühl von 12.48ºC. Nicht zu heiß, nicht zu kalt - perfekt für einen Spaziergang!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Über weitere Details hinaus, wir sehen einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeitsrate von 84%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.69m/s in Richtung 109º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 8.58m/s. Es wird also ein frischer Wind wehen, also teilen wir Ihnen mit,vorbereitet zu sein, wenn Sie das Haus verlassen.

Die Wolkendecke beläuft sich auf 100%, sodass wir einen überwiegend bewölkten Himmel erwarten können. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% können Sie davon ausgehen, dass wir reichlich Niederschläge erleben werden. Also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm und Ihre regenfeste Kleidung mitzubringen!