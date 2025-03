Einen regnerischen, jedoch mit gemäßigten Temperaturen erwartet die Bewohner und Besucher von Alcúdia am 04. März 2025. Eingehüllt in eine Wolkendecke von 99% bleibt das Wetter trotz des mäßigen Regens freundlich mit gesättigten und symmetrischen Temperaturkurven durch den ganzen Tag über. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%, also sollten alle outdoor Pläne entsprechend angepasst werden.

Moderate Temperaturen Die Temperaturen sind durchweg gemäßigt und verleihen dem Tag einen angenehmen Charakter. Mit einer minimalen Temperatur von 13.4ºC und einem Maximum von 15.03ºC, bleibt der Unterschied gering. Es wird am Morgen mit 13.66ºC um wenige Grad kühler sein, während am Tag 13.97ºC erwartet werden. Der Nachmittag wird minimal wärmer mit 14.03ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 13.93ºC. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl bleibt im Einklang mit den tatsächlichen Temperaturen, wobei die Empfindungen allgemein auf der kühleren Seite bleiben. Morgens fühlt es sich wie 13.54ºC an, darüber hinaus erreicht die gefühlte Temperatur mittags 13.85ºC, nachmittags 13.86ºC und geht dann Abend auf 13.73ºC zurück. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Atmosphärendruck von 1019 hPa und die hohe Luftfeuchtigkeit von 93% unterstreichen das nasse Klima des Tages. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.66m/s aus Richtung 104º und mit Böen von 11.34m/s. Regenschirme sind also durchaus angebracht, aber bedenken Sie, dass es bei diesen Böen schwierig sein könnte, diesen zu halten. Zusammengefasst erwarten wir in Alcúdia für den 04. März 2025 einen Tag mit mäßigem Regen, gemäßigten Temperaturen und ein allgemein gemütliches Wetter, perfekt für Indoor-Aktivitäten.