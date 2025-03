Guten Tag liebe Leserinnen und Leser! Ein regnerischer Tag erwartet uns in Cala Millor, dem beliebten Urlaubsziel auf unserer geliebten Insel Mallorca. Heute, den 4. März 2025, wird uns ein intensiver Regenschauer begleiten. Aber keine Sorge, wir sind gut darauf vorbereitet und haben bereits unsere Schirme griffbereit.

Temperaturregister und Prognosen

In Hinsicht auf die Temperaturen können wir heute ein allgemein mildes Klima erwarten. Das Thermometer wird heute zwischen minimalen 13,24ºC und maximalen 14,49ºC hin und her pendeln. Am Morgen starten wir mit 13,26ºC, tagsüber erreichen wir 14,02ºC, am Nachmittag sinkt das Thermometer dann leicht auf 13,84ºC und die Nacht bringt uns angenehme 13,57ºC. Vergessen Sie nicht Ihren Regenmantel!

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Trotz des Regens, wird das thermische Gefühl über den gesamten Tag hinweg angenehm bleiben. Am Morgen liegt das gefühlte Thermometer bei 13.1ºC, tagsüber steigt es auf 13.85ºC und am Nachmittag sinkt es leicht auf 13.6ºC. Die Nacht bringt uns eine gefühlte Temperatur von 13.33ºC. Gut geeignet für ein gemütliches Buch auf dem Sofa, während man dem Sturz des Regens zuhört.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Heute erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 91%. Daher ist es kein Wunder, dass wir einen starken Regen erwarten! Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 9.19m/s in Richtung 94º und in Böen kann er sogar bis zu 13.48m/s erreichen. Beachten Sie, dass die Wolkendecke heute bei 100% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit daher ebenso bei 100%.

Auch wenn das Wetter draußen nass und stürmisch ist, bleibt Cala Millor ein Paradies in unseren Herzen. Also halten Sie Ihre Regenschirme bereit und nutzen Sie den Tag, um die vielseitige Schönheit dieser einzigartigen Insel auch bei Regen zu entdecken. Bleiben Sie gesund und munter!