Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht, richten wir unser Augenmerk heute auf Port d'Andratx, einen malerischen Hafen, der sein gewohnt sonniges Klima gegen eine feuchtere, kühlere Atmosphäre eintauscht. Lokalbewohner und Besucher sollten sich auf einen Tag mit mäßigem Regen und kühlen Temperaturen vorbereiten, begleitet von einer soliden Wolkendecke und starken Windböen.

Temperaturaussichten

Unsere Vorhersage zeigt, dass der Temperaturbereich heute zwischen einer **Minimaltemperatur von 13,87ºC und einer Maximaltemperatur von 16,23ºC** schwanken wird. Am Morgen können wir eine erwartete Temperatur von 14,03ºC vorhersagen, während sie mittags auf 16,23ºC steigen wird. Am Nachmittag kühlt es sich wieder auf 14,65ºC ab und in der Nacht wird es mit 14,52ºC angenehm kühl.

Das Gefühl der Temperatur

Natürlich ist das eine Sache, während die gefühlte Temperatur oft eine ganz andere ist. Während der Morgen bei einer gefühlten Temperatur von 13,81ºC beginnt, steigt das Thermometer im Laufe des Tages auf eine gefühlte Temperatur von 15,95ºC an. Am Nachmittag werden wir es auf 14,47ºC abkühlen fühlen und am Ende des Tages wird die Nacht uns eine angenehme gefühlte Temperatur von 14,25ºC bringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf die technischeren Aspekte des heutigen Wetters blickend, zeigen unsere Modelle einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 78%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,5m/s aus Richtung 95º wehen und es wird erwartet, dass er Böen von bis zu 13,85m/s erreicht. Weiterhin wird eine 100%ige Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% vorhergesagt. Daher sollten Sie definitiv keinen Schirm vergessen, wenn Sie heute Ihre Häuser verlassen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Den Einwohnern und Gästen von Port d'Andratx steht ein nass-kühler Tag bevor. Ob Sie den Tag damit verbringen sich in einem der vielen charmanten Cafés zu verkriechen oder die frische, kühle Luft während eines Spaziergangs zu genießen, denken Sie daran: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Bleiben Sie sicher und warm und freuen Sie sich auf einen weiteren wunderschönen Tag in Port d'Andratx – egal bei welchem Wetter.