Am 4. März 2025 wird Santanyí auf Mallorca ein strafendes Unwetter mit starker Intensität begegnen. Ein kühler Tag mit starkem Wind steht bevor, und die Bürger sind aufgefordert, sich über die lokalen Warnungen im Laufe des Tages auf dem Laufenden zu halten. Der charakteristische spanische Frühlingssonne wird weit und breit nicht zu sehen sein, und statt der sonst üblichen milden Temperaturen erwartet uns ein verregneter Tag.

Temperaturen bewegen sich in den "kühleren" Bereich

Die morgendlichen Temperaturen starten bereits mit 13,54ºC und erreichen am Tag ihren Höhepunkt mit 15,65ºC. Am Nachmittag sinken sie leicht auf 14,36ºC ab und in der Nacht bleiben sie bei milden 14,06ºC.

Gefühlte Temperaturen noch etwas kälter

Die gefühlten Temperaturen sind gewöhnlich der entscheidende Faktor für unser Wohlbefinden. Trotz der verhältnismäßig milden Temperaturwerte fühlt sich der Tag mit einer gefühlten Niedrigsttemperatur von 13,4ºC morgens und einer Höchsttemperatur von nur 15,44ºC tagsüber merklich kühler an. Am Abend kühlt es auf 14,2ºC ab, während die Nachttemperatur eine gefühlte 13,9ºC erreicht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und stürmische Böen

Die Wetterbedingungen sind gekennzeichnet durch einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeitsrate von 84%. Dies ergänzt die ohnehin schon kühl-feuchten Bedingungen. Der Wind wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, mit starken Windgeschwindigkeiten von 8,74m/s und Böen von bis zu 13,41m/s. Die Windrichtung ist 82º. Die Wolkendecke bleibt den ganzen Tag über bei 100%, wodurch das stürmische Wetter die Insel vollständig bedeckt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt.