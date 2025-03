In der malerischen Bucht von Santa Ponsa auf Mallorca ist heute, den 4. März 2025, mit mäßigem Regen zu rechnen. Die Temperaturen bleiben gemäßigt, und obwohl der Regen etwas trüben kann, bleibt das Thermometer in einem ausgeglichenen Wertebereich. Lassen Sie sich von dem Regen nicht abbringen, die unvergleichliche Schönheit dieser mediterranen Perle zu genießen.

Einhaltung modearter Temperaturregeln

Die kommende Temperaturvariation bleibt in der Regel der Frühlingsgefühle. Uns erwarten Mindesttemperaturen von 13.24ºC und einen Spitzenwert von 16.56ºC. Um den Tag zu beginnen, liegt die Temperatur bei 13.63ºC, steigt im Laufe des Tages auf 16.56ºC, um am Nachmittag auf 13.98ºC zu sinken und erreicht in der Nacht 13.92ºC. Es scheint, als wäre der Frühling schon in Santa Ponsa angekommen.

Wer das Thermometer kennt, spürt das Gefühl

Bei beschaulicher Betrachtung der Wärmeempfindungen erwarten wir am Morgen angenehme 13.42ºC, tagsüber steigen die Werte auf 16.26ºC, am Nachmittag wird es mit 13.81ºC mäßiger, und in der Nacht bleibt das Gefühl bei etwa 13.64ºC. Aufgrund des mäßigen Regens kann es sich eventuell etwas kühler anfühlen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Protagonisten

Neben Temperatur und Niederschlag spielen weitere Faktoren eine wichtige Rolle im Spiel des Wetters. Mit einem beachtlichen Atmosphärendruck von 1017 hPa und einem relativen Luftfeuchtigkeitswert von 76%, sprechen wir von einem typischen frühlingshaften Wettermuster auf Mallorca. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.31m/s aus Richtung 81º wehen, mit gelegentlichen Böen bis zu 14.82m/s. Die Wolkendeckung beträgt etwa 99%, was im Einklang mit der Regenwahrscheinlichkeit von 100% steht.

Es ist ratsam für den Tag rüstig zu sein. Ziehen Sie eine schützende Regenjacke oder einen Regenschirm in Erwägung, lassen Sie sich nicht vom Wetter die Stimmung verderben und genießen Sie den Reiz des regnerischen Santa Ponsa.