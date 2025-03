Im wunderschönen Sóller erwartet uns am 05. März 2025 ein mildes Wetterbild trotz leichtem Regen. Mit Temperaturen, die zwischen 11.22ºC und 14.43ºC schwanken, stellt dieser Tag sicherlich einen typischen Frühlingstag auf der Insel Mallorca dar. Solch ein Wetterbild lässt uns in die kommende Jahreszeit gleiten, dabei sollte allerdings der Regenschirm nicht vergessen werden.

Temperaturen im Tagesverlauf: milde Aussichten

Der Tag beginnt in Sóller mit erwarteten 11.55ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber auf 13.53ºC an, bevor es am Nachmittag wieder leicht auf 13.25ºC absinkt. Für die Nacht, wenn die Sterne über Mallorca sichtbar werden, werden gemäßigte 12.54ºC prognostiziert.

Gefühlte Temperatur: Trotz Regen angenehmes Klima

Die gefühlte Temperatur, oft ein noch wichtigeres Kriterium für unser Wohlempfinden, fällt am Morgen auf 11.19ºC. Tagsüber wird sie sich auf angenehme 13.29ºC erhöhen und am Nachmittag auf 13.06ºC leicht fallen. In der Nacht fühlt sich die Luft bei geschätzten 12.28ºC relativ mild an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wetterdetails im Überblick

Neben den reinen Temperaturwerten beeinflusst auch der atmosphärische Druck unser Wetter. Am 05. März beträgt dieser voraussichtlich 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich bei 90%, was für die Regenwahrscheinlichkeit von 28% verantwortlich ist. Daher sollte man den Regenschirm griffbereit haben. Der Wind weht aus Richtung 93º mit Geschwindigkeiten von bis zu 5.01m/s, und die Böen können sogar 11.6m/s erreichen. Trotz dieser kleinen Böen können wir aber von einem relativ ruhigen Tag ausgehen. Der Himmel über Sóller zeigt sich voraussichtlich stark bewölkt, mit einer Wolkendecke von 100%. Trotz des eher grauen Himmels lässt sich der Tag auf Mallorca genießen. Mögen diese Wetteraussichten Ihren Tag planen und Sie gut begleiten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den milden Frühlingstag in Sóller!