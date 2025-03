Alcúdia, eine bezaubernde Perle Mallorcas, steht heute unter dem Zeichen des Regens. Bei einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 36% sollten sowohl Einheimische als auch Besucher ihre Regenschirme bereit halten. Bevor Sie jedoch den ganzen Tag im Haus verbringen, wollen wir betonen, dass der Wetterbericht nur "leichten Regen" vorhersagt. Es handelt sich also nicht um einen kompletten Waschgang, sondern um gelegentliche, sanfte Regenschauer, die den Tag sogar zu etwas Besonderem machen könnten. Die Temperaturen bleiben mild und angenehm, ideal für eine Tasse heißen Tee oder Kaffee, während man dem beruhigenden Geräusch des Regens auf den Dächern lauscht.

Übersicht über die Temperaturen

Die mindeste und die maximale Temperatur für den Tag wird bei 12.82ºC bzw. 14.81ºC liegen. Morgenfrüh sollte man mit einer Temperatur von 13.04ºC rechnen, während die Quecksilbersäule am Tag auf 14.02ºC, am Nachmittag auf 14.12ºC und in der Nacht vor dem abgeschlossenen Tag auf 13.87ºC steigt. Trotz der frischen Temperaturen bleibt es den ganzen Tag über ziemlich mild.

Fühlbare Temperaturen

Aber wie wir alle wissen: Es ist nicht nur die tatsächliche Temperatur, die zählt, sondern wie sich diese anfühlt. Keine Sorge, auch hier haben wir gute Nachrichten. Das thermische Gefühl wird morgens 12.7ºC, tagsüber 13.75ºC, nachmittags 13.91ºC und nachts 13.64ºC sein, also sehr nahe an den tatsächlichen Werten. Damit liegt der Regentag im Bereich der angenehmen Frühlingsfrische.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir zum finalen Teil unserer Vorhersage. Der Atmosphärendruck wird sich auf 1020 hPa belaufen und die Luftfeuchtigkeit wird sich bei 87% halten. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist auch der Wind: Mit einer Geschwindigkeit von 9m/s aus Richtung 95º - und Böen von bis zu 14m/s. Also vielleicht doch besser keine langen Spaziergänge am Strand planen.

Aber egal, wie das Wetter auch sein mag, Alcúdia mit seinem Charme und seinem reichen kulturellen Erbe lädt immer zu einem fantastischen Aufenthalt ein. Also, genießen Sie einfach die urbane Schönheit dieser Stadt, das sanfte Geräusch des Regens und die nicht so häufige, aber durchaus angenehme Abwechslung vom üblichen sonnigen mallorquinischen Wetter.