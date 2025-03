Welcome, liebe Leser, zu unserem neuesten Wetterbericht, frisch aus dem Herzen von Mallorca. Hier sind wir auf der malerischen Ostküste, genauer gesagt in Cala Millor, und bieten Ihnen die aktuellen und zuverlässigsten Wetterdaten für den 5. März 2025. Ein leichter Regenschauer wird erwartet, aber lassen Sie sich nicht von den Wolken abschrecken - die Temperaturen bleiben angenehm mild.

Temperatur: Leicht über Durchschnitt

Heute werden wir eine minimale Temperatur von 12.87ºC und eine maximale von 14.2ºC haben. Der Tag startet mit erwarteten 12.87ºC am Morgen. Als wir in den Tag hineingehen, steigt die Temperatur auf 13.84ºC, sinkt am Nachmittag leicht auf 13.61ºC und bleibt in der Nacht bei 13.84ºC. Verpassen Sie nicht Ihren Mantel, wenn Sie planen, im Freien zu sein!

Gefühlte Temperaturen: Kühler als es scheint

Auch wenn es ein wenig kalt aussehen könnte, lässt das auf Kühle schließen, als es tatsächlich ist. Das termische Gefühl wird morgens bei 12.43ºC liegen, tagsüber bei 13.55ºC, nachmittags bei 13.35ºC und nachts bei 13.53ºC. Also, packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den Tag!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeitsprozentsatz und Wind

In Bezug auf die Luftbedingungen wird ein atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 87% erwartet. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 10.36m/s in Richtung 93º, mit Böen von bis zu 15.46m/s. Die Wolkendecke wird 100% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 46%. Daher empfiehlt es sich, zuhause zu bleiben und die Natur durch das Fenster zu genießen.

Wir hoffen, dass dieser Bericht Ihnen hilft, Ihren Tag auf der traumhaften Insel Mallorca besser zu planen. Trotz des leichten Regens besteht kein Grund zur Sorge, denn Cala Millor ist auch bei Niederschlägen ein herrlicher Ort. Bleiben Sie sicher und gesund und genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor.