Abschließend möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über das vorhergesagte Wetter für den 5. März 2025 in Port d'Andratx geben. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Haupt- und Nebenbedingungen, inklusive Temperaturen, gefühlten Temperaturen, atmosphärischem Druck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen.

Die Temperaturen: Ein Blick auf die Quecksilbersäule

Beginnen wir mit einer detaillierten Betrachtung der erwarteten Temperaturen. Mit einem Minimum von 13,25ºC und einem Maximum von 16,07ºC bleibt es relativ mild. Im Tagesverlauf können wir folgende Temperaturen erwarten: In den frühen Morgenstunden ein Temperaturgefühl von 13,25ºC, im Laufe des Tages steigt dieses auf 15,3ºC an und erreicht am Nachmittag ein angenehmes 14,85ºC. In der Nacht schlafen wir mit angenehmen 14,5ºC.

Gefühlte Temperaturen: Präziser Blick auf den Wohlfühlgrad

Die gefühlten Temperaturen, die oft von der tatsächlichen Temperatur abweichen können, werden sich folgendermaßen gestalten: Am Morgen fühlt es sich wie 12,82ºC an, am Tag wie 15,03ºC, am Nachmittag wie 14,61ºC und in der Nacht wie 14,23ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere wichtige Wetterfaktoren

Zusätzlich zu den Temperaturen spielen auch Atmosphärenvariablen eine wichtige Rolle. Der atmosphärische Druck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 82%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9,9 m/s aus Richtung 92º und es kann zu Böen mit bis zu 13,83 m/s kommen. Es ist zu beachten, dass die Wolkendecke bei 100% liegt, aber die Regenwahrscheinlichkeit dennoch nur bei 3% liegt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 05. März 2025 in Port d'Andratx wolkig, aber trotzdem recht mild sein wird. Bei einer geringen Regenwahrscheinlichkeit können sich Einwohner und Besucher auf einen ruhigen Tag freuen.