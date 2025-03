In der bezaubernden, malerischen Stadt Santanyí auf der beliebten spanischen Insel Mallorca erwartet uns am 5. März 2025 typisches Frühlingswetter mit leichtem Regen. Die Wolkendecke wird hoch sein mit einem Deckungsgrad von 100%. Trotz der wolkenverhangenen Himmel, haben Sie gute Gründe, Ihre Regenmäntel zu Hause zu lassen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt lediglich bei 71%.

Die Temperaturen: Eine besonnene Kühle

Die wunderbar milden Temperaturen entsprechen genau dem, was man von einem frühen März auf Mallorca erwartet. Die Mindesttemperatur wird bei etwa 13.11°C liegen, während die Höchsttemperatur bei angenehmen 15.25°C erwartet wird. Im Laufe des Tages variieren die Temperaturen, wobei sie morgens bei 13.23°C beginnen, am Tag auf 14.88°C ansteigen, nachmittags leicht auf 14.33°C abkühlen und sich nachts auf 14.39°C einpendeln.

Gefühlte Temperaturen: Frühlingshafte Frische

Wir alle wissen, dass die tatsächlichen Temperaturen nur ein Teil der Geschichte sind. Das gefühlte Klima gibt einen viel stärkeren Hinweis darauf, wie wir den Tag erleben werden. Am Morgen erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 12.85°C, während sie tagsüber auf 14.67°C ansteigt. Am Nachmittag sinkt sie leicht auf 14.12°C und stabilisiert sich in der Nacht bei 14.13°C.

Außendetails: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss lassen Sie uns einen Blick auf ein paar andere wichtige Wetterfaktoren werfen. Der Atmosphärendruck wird bei 1019 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit voraussichtlich recht hoch ist und 86% erreicht. Was den Wind betrifft, da erwartet Santanyí eine frische Brise mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 10.04m/s und Böen, die bis zu 15.1m/s erreichen können, sie wehen in Richtung 87º. Trotz des leichten Regens hat das Wetter in Santanyí am 5.März alle Voraussetzungen, um mit der richtigen Einstellung und Ausrüstung durchaus genießbar zu sein. Vergessen Sie also nicht, Ihre Regenschirme und Windjacken einzupacken, sollte Sie Ihre Reise nach Mallorca führen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Frühling auf unserer wunderschönen Insel!