In Santa Ponsa steht uns am 5. März 2025 ein bewölkter Tag bevor. Unter den "nubes" oder Wolken wird erwartet, dass die Temperaturen zwischen einem erfreulichen Minimum von 12,35ºC und einem Maximum von 16,07ºC schwanken. Die vorherrschenden Wetterbedingungen tauchen uns in einen typischen Frühlingstag auf Mallorca ein, der durch milde Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet ist. Auch die Winde tragen zur Wetterlandschaft bei, wobei eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 10,34m/s und Böen von bis zu 14,43m/s erwartet werden.

Abschnitt Temperatur: Während der Tag erwärmt sich und bietet Temperaturen, die einladend genug sind, um die Schönheit Santa Ponsas zu genießen. Der Morgen begrüßt uns mit 12,35ºC, die sich bis zum Tagesspitzenwert von 15,28ºC aufwärmen. Am Nachmittag kühlt das Thermometer auf 14,07ºC ab, bevor die Nacht einbricht und uns eine angenehm kühle Temperatur von 13,71ºC bietet. Gefühlte Temperaturen: Trotz der tatsächlichen Zahlen beeinflusst das thermische Gefühl oft unsere Wahrnehmung des Wetters. Daher ist es wichtig, diese Werte ebenfalls zu berücksichtigen. Mit einem thermischen Gefühl von 11,96ºC am Morgen steigt die gefühlte Temperatur auf 14,98ºC während des Tages an. Am Nachmittag erfährt unser Körper eine leicht abfallende gefühlte Temperatur von 13,8ºC, bevor die Nacht einen ähnlichen Rückgang auf 13,46ºC mit sich bringt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mit einem Atmosphärendruck von 1018 hPa und einer hohen Luftfeuchtigkeitsrate von 81% dürfen wir einen merkbar feuchten Tag erwarten. Aber auch der Wind wird eine signifikante Rolle spielen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,34m/s und Böen von bis zu 14,43m/s sorgt der Wind für eine willkommene Erfrischung. Die Windrichtung von 88º deutet darauf hin, dass er im Allgemeinen aus Osten weht. Obwohl eine vollständige Wolkendecke erwartet wird, liegt die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 17%. Trotzdem könnte es klug sein, einen Regenschirm griffbereit zu haben, nur für den Fall.