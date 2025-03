Die malerische Bucht von Cala Rajada auf Mallorca wird am 5. März von leichtem Regen überzogen sein, der zu angenehm kühlen Temperaturen führt. Die milden Temperaturen, gepaart mit der hohen Luftfeuchtigkeit, ergeben eine typische Frühlingsatmosphäre, die trotz des Regens zu einem angenehmen Aufenthalt einlädt.

Temperaturmuster des Tages

Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei erfrischenden 13.37ºC liegen und die Höchsttemperatur wird kaum steigen, und lediglich auf 14.36ºC ansteigen. Während des Tages ergeben sich verschiedene Temperaturmuster, so erwarten wir morgens 13.4ºC, am Halbtag 13.96ºC, am Nachmittag 13.91ºC und in der Nacht sinkt es leicht auf 14.21ºC.

Gefühlte Temperatur

Aber wie lässt sich ein Tag in Cala Rajada wirklich erleben? Durch das gefühlte Temperaturmuster: Morgens sollen es 12.99ºC sein, tagsüber steigt es auf belebende 13.68ºC, am Nachmittag bleibt es konstant bei 13.68ºC, und in der Nacht wird es praktisch unverändert bei 13.91ºC sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Cala Rajada sind nicht nur auf die Temperatur beschränkt. Andere wichtige Faktoren wie der Atmosphärendruck, der bei 1020 hPa liegt, und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 87% tragen zur Schaffung einer dichten, aber frischen Atmosphäre bei. Es wird erwartet, dass der Wind mit einer Geschwindigkeit von 10.75m/s aus einer Richtung von 110º weht, mit Böen von bis zu 15.69m/s. Die Wolkendecke bleibt bei 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 74%, was ein Bild von leichtem, aber beständigem Regen zeichnet.

Auch wenn das Wetter vielleicht nicht nach strahlendem Sonnenschein in Cala Rajada schreit, bietet der leichte Regen und die frischen Temperaturen eine angenehme Alternative und die Möglichkeit, Mallorca aus einer anderen Perspektive zu entdecken. Bleiben Sie also nicht im Hotelzimmer, sondern packen Sie einen Schirm ein und entdecken Sie die natürliche Schönheit dieser Insel.