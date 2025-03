Die perle des Mittelmeers startet in den März mit einer Mischung aus Frühlingsvorboten und einer Reminiszenz an den Winter. Ein leichter Regen schmückt die idyllischen Gassen von Palma, während die Temperaturen angenehm mild bleiben. Der Tag verspricht eine Vielfältigkeit, die ebenso auf die facettenreichen klimatischen Eigenschaften Mallorcas hinweist.

Leichte Temperaturschwankungen

Das Quecksilber wird am Morgen mit angenehmen 13.15ºC starten. Tagsüber wird es auf etwa 16.13ºC klettern und uns damit eine sehr angenehme Frühlingstemperatur bescheren. Im Laufe des Nachmittags kühlt es sich leicht auf 14.02ºC ab, um gegen Abend und in der Nacht bei 13.83ºC zu stagnieren. So verspricht uns der Tag eine moderate Temperaturspanne von minimalen 13.11ºC und maximalen 16.68ºC.

Ausgeglichenes thermisches Empfinden

Auch das thermische Empfinden bleibt ziemlich beständig, das heißt, was das Thermometer anzeigt, entspricht im Großen und Ganzen auch unserem Gefühl. Am Morgen starten wir mit einem Gefühlswert von 12,84ºC in den Tag. Dieser Wert steigt im Tagesverlauf auf etwa 15,7ºC an. Zum Abend hin lässt es leicht auf 13.8ºC nach und in der Nacht ist dann mit gefühlten 13.64ºC zu rechnen.

Moderater Luftdruck, hohe Luftfeuchtigkeit und leichter Wind

Atmosphärisch betrachtet liegt der Druck bei 1016 hPa - ein normaler Wert, der das Wettergeschehen nicht sonderlich beeinflussen wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt jedoch bei beachtlichen 73%, was für eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit spricht. So erfreuen wir uns an leichten Niederschlägen, die unser schönes Palma in ein sanftes, nasses Licht tauchen. Für unseren Windsegler: Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.6 m/s aus Richtung 99º und Böen können durchaus eine Geschwindigkeit von 12.99 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird mit 95% recht dicht sein und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 33%.