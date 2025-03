Willkommen zu unserer tagtäglichen Wettervorhersage. Heute richten wir unseren Blick auf das malerische Sóller auf Mallorca. Hierbei erwartet uns leichter Regen und eine mäßige Temperatur zwischen Minima von 12.64ºC und Maxima von 14.61ºC. Die Morgenstunden begrüßen uns mit 12.93ºC, während der Tag 14.06ºC aufweist, sich am Nachmittag auf 13.31ºC abkühlend und die Nacht mit milden 13.11ºC abschließt. Die Wolken werden den Himmel mit einer Deckung von 100% bedecken, wobei die Regenwahrscheinlichkeit bei 67% liegt.

Temperaturen im Detail

Während der Tag mit leicht feuchter Kühle beginnt, mit Temperaturen von 12.93ºC am Morgen, klettern die Temperaturen langsam auf 14.06ºC zur Mittagszeit. Doch lassen Sie sich nicht täuschen: Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 13.31ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf 13.11ºC sinkt. Dies ist eine willkommene Erholung nach dem Tag und eine perfekte Gelegenheit, die wunderbare Nachtlandschaft von Sóller zu erkunden.

Auf das Gefühl kommt es an

Das Wetter ist jedoch mehr als nur Zahlen. Die gefühlte Temperatur, eine Kombination aus Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit, bietet ein realistischeres Bild unserer Wettererfahrung. So werden Sie morgens, trotz der angegebenen 12.93ºC, eine gefühlte Temperatur von 12.52ºC erleben. Tagsüber ist eine spürbare Erwärmung zu vernehmen – auf 13.77ºC steigend – bevor sie am Nachmittag auf 13.15ºC abfällt und in der Nacht auf 12.98ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf einige zusätzliche Wetterfaktoren. Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 86% bietet der Tag ideale Bedingungen für lange Spaziergänge oder gemütliche Indoor-Aktivitäten. Der Wind wird mit 5.65m/s aus Richtung 109º wehen, mit Windböen von bis zu 11.51m/s, also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm festzuhalten!