Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in unserem heutigen Wetterbericht beschäftigen wir uns mit den meteorologischen Gegebenheiten in Alcúdia, Mallorca, am 06. März 2025. Der Frühling klopft in der malerischen Gemeinde an die Tür, allerdings mit einem Schirm in der Hand. Heute verspricht, ein eher kühler Tag zu werden, geprägt von leichtem Regen.

Temperaturen: Eine leichte Kühle verspricht den Tag Wir beginnen mit einem Blick auf das Thermometer. Der Tag startet mit kühlen 13.51ºC am Morgen, steigt leicht auf 14.32ºC am Tag und entspannt sich am Nachmittag mit 14.01ºC. Die Nacht verspricht dann einen sanften Abschluss bei 13.68ºC. Somit verweilen die Temperaturen zwischen einem Minimum von 13.47ºC und einem Maximum von 14.86ºC. Gefühlte Temperaturen: Ein fallendes Barometer, aber keine eisigen Winde Wie fühlt sich der Tag in Alcúdia auf der Haut an? Relativ ausgeglichen, wie das Thermometer zeigt. Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 13.29ºC, tagsüber bei 14ºC, am Nachmittag werden es 13.87ºC und in der Nacht können Sie mit 13.58ºC rechnen. Trotz der leichten Regenfälle, bleibt die Kälte außen vor. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erhöhte Luftfeuchtigkeit und starker Atem der Natur Doch es ist nicht nur die Temperatur, die das Wetterbild bestimmt. Der Atmosphärendruck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei beachtlichen 84 Prozent. Da können Sie den Regen praktisch in der Luft schmecken. Doch halten Sie Ihre Hüte fest, der Wind zeigt sich von seiner stürmischen Seite: Er weht mit 10.37m/s aus 112º Richtung, mit Böen, die bis zu 13.54m/s erreichen können. Der Wolkendeckel ist ziemlich dicht bei 94 Prozent, und der Regentänzer hat sein Werk beeindruckend erledigt - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100 Prozent. Also vergessen Sie Ihre Regenjacke nicht! Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dieser Märztag in Alcúdia etwas für Liebhaber von kühleren Temperaturen und feuchter Witterung ist. Bleiben Sie also trocken und warm, und lassen Sie sich trotz des Regens und der kühleren Temperaturen auf der schönen Insel Mallorca nicht die Laune vermiesen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag!