Herzlich willkommen zu unserer detaillierten Wettervorhersage! Für den 6. März 2025 beruhigen wir uns auf ein gemütliches, leicht regnerisches Wetter in Cala Millor, auf unserer beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Bleiben Sie dran für mehr Informationen über die Temperaturen, das thermische Gefühl, und Details zur Luftfeuchtigkeit, dem Luftdruck und dem Wind.

Temperaturen: Ein milder Tag in Cala Millor

Die Temperaturen in Cala Millor am 6. März werden voraussichtlich zwischen 13.25ºC und 14.06ºC liegen.

Der Tag beginnt mit erwarteten 13.5ºC am Morgen, steigt auf 13.85ºC am Tag und erreicht am Nachmittag 13.46ºC bevor es in der Nacht auf 13.34ºC abkühlt. Machen Sie es sich gemütlich, der Tag verspricht, ruhig und mild zu sein.

Gefühlte Temperaturen: Nahezu identisch mit den tatsächlichen Messwerten

Das thermische Gefühl bleibt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe. Morgens wird es sich wie 13.2ºC anfühlen, tagsüber wie 13.51ºC, nachmittags wie 13.24ºC und nachts wie 13.16ºC. Trotz des leichten Regens sollten Sie sich also insgesamt recht gemütlich fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine detallierte Übersicht

Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 85% wird die Luft ein wenig schwül sein. Der Wind wird mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 10.8m/s aus der Richtung 108º wehen, mit Böen, die bis zu 14.79m/s erreichen können. Beachten Sie, dass die Wolkendecke bei 89% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% ist. Es sieht ganz so aus, als hätten wir einen klassischen, leicht feuchten Frühlingstag auf Mallorca vor uns. Aber keine Sorge – das ist der perfekte Vorwand, um drinnen zu bleiben und ein gutes Buch zu genießen!