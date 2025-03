Freunde der Sonne und des guten Wetters, wir haben eine Vorausschau auf die Wetterbedingungen für Port d'Andratx am 06. März 2025. Unter einem bewölkten Himmel, mit nubes als Bedingung, verspricht der Tag, uns Kühle und erfrischende Winde zu bescheren.

Das Stimmungsbarometer: Die Temperaturen

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden morgen mild mit einem erwarteten Minimum von 14.28ºC und einem Maximum von 16.07ºC. Der Tag beginnt mit einem frischen 14.28ºC am Morgen und steigt dann auf ein angenehmes 15.81ºC am Tag an. Am Nachmittag erwartet uns ein 14.96ºC, wobei die Temperatur in der Nacht wieder auf 14.56ºC absinkt.

Wie es sich anfühlt: Die thermischen Empfindungen

Die gefühlten Temperaturen, die subjektive Wahrnehmung, die von der Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit beeinflusst wird, liegen morgens bei 14.01ºC, zur Mittagszeit bei 15.46ºC, am Nachmittag bei 14.73ºC und in der Nacht bei 14.42ºC. Diese Werte lassen einen erfrischenden Tag erahnen, gepaart mit der natürlichen Brise von Mallorca.

Ein Blick in den Himmel: Der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind

Die Atmosphäre präsentiert sich stabil mit einem Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 77%. Der Wind wird sich mit einer Geschwindigkeit von 11.44m/s bemerkbar machen und weht in Richtung 106º, während Böen von bis zu 14.37m/s erwartet werden. Der Himmel wird zu 97% bewölkt sein und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 10%. Damit steht einer gemütlichen Zeit im Freien nichts mehr im Weg.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Port d'Andratx mit diesem Wetter und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.