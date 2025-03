Ein unpolierter Tag erwartet uns in der malerischen Stadt Santanyí auf Mallorca. Die heutige Wetterprognose für den 6. März 2025 deutet auf leichtem Regen. Die Wolken werden voraussichtlich langanhaltende Wetterphänomene mit sich bringen, die den Himmel 77% bedecken, und leider besteht eine 100%ige Wahrscheinlichkeit für Regen. Die Grunddaten zur Temperatur, dem thermischen Empfinden sowie Wind, Druck und Luftfeuchtigkeit, welche wir mit Ihnen teilen möchten, sind wie folgt.

Temperaturen: von mild bis frisch

Die erwarteten Temperaturen variieren im Tagesverlauf und bleiben im angenehmen Bereich. Mit einer minimalen Temperatur von 13.67ºC und einer maximalen von 15.22ºC ist es ein milder Tag. Am Morgen erwarten uns 14.01ºC, am Tag steigt es auf 14.86ºC, am Nachmittag sinkt es ein wenig auf 14.15ºC und in der Nacht haben wir erneut minimale Veränderungen mit 13.93ºC.

Gefühlte Temperaturen: Thermische Sensationen

Die thermischen Empfindungen, die das tatsächliche Gefühl von Kälte oder Hitze widerspiegeln, zeigen ein ähnliches Muster wie die tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich an wie 13.74ºC, während des Tages wie 14.57ºC, nachmittags wie 13.97ºC und in der Nacht wie 13.81ºC.

Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein bisschen mehr als eine Brise

Andere wichtige Elemente des heutigen Wetters in Santanyí umfassen einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine beträchtliche Luftfeuchtigkeit von 83%. Es ist von großer Wichtigkeit, einen Regenschirm dabei zu haben. Der Wind wird ziemlich stark sein, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 10.09m/s aus Richtung 102º und Böen, die bis zu 14.48m/s erreichen können. Bei solcher Windstärke ist es ratsam, Gegenstände, die vom Wind weggetragen werden könnten, zu sichern.