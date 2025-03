Palma, die Perle Mallorcas, erwartet für den morgigen Tag, den 07. März 2025, eine frische Brise und leichtes Nass von oben. Unserer Prognose zufolge wird der Tag mit milden Temperaturen und einer angenehmen Mischung aus Sonnenschein und Regenschauern erfüllt sein. Mit einer Wolkendecke von 40% dürfen wir nicht nur einen hübschen Himmel, sondern auch eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 100% erleben. Bei solchen Bedingungen zeigt Palma sich von seiner ruhigen, behaglichen Seite.

Angenehme Temperaturen durchziehen den Tag

Der Temperaturverlauf für morgen verheißt angenehme Bedingungen. Mit einem morgendlichen Mindestwert von 12,61°C starten wir kühl in den Tag, bevor die Temperatur auf bis zu 17,95°C am Tag ansteigt. Im weiteren Tagesverlauf können wir uns auf eine Nachmittagstemperatur von 14,34°C einstellen, während die nächtliche Temperatur voraussichtlich bei 12,67°C liegt. Dieser harmonische Ablauf verspricht, den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten.

Das Thermische Gefühl

Abgesehen von den tatsächlichen Temperaturen ist das "thermische Gefühl" ebenso wichtig, da es unser persönliches Temperaturempfinden wiedergibt. Morgens können wir also ein Gefühl von 12,3°C erwarten, das sich im Tagesverlauf auf 17,58°C erhöht. Am Nachmittag sinkt das Gefühl auf 14,15°C, während wir nachts mit 12,45°C rechnen können.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre wird morgen von einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa begleitet, der einen stabilen Wetterzustand verspricht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt erwartete 68%, was trotz des Regens noch angenehm ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,54m/s aus Richtung 243º und schürt Böen von bis zu 6,33m/s. Dies sorgt für eine zusätzliche Abkühlung und lässt den Tag noch erfrischender wirken.

Wir hoffen auf einen wunderbaren Tag in Palma, ungeachtet des leichten Regens, der uns erfrischt und uns die Schönheit der Natur in all ihrer Pracht näherbringt. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir die bestmögliche Laune bewahren und unsere Aktivitäten dem herrlichen Wetter anpassen. Bleiben Sie sicher und trocken!